El defensor de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, se refirió a su inminente renovación con el club y afirmó que no cree que haya mayores inconvenientes para extender su vínculo con la institución.

“Estaba en los últimos detalles, no he firmado nada, pero yo creo que va bien encaminado. Mi representante ha hablado con el club últimamente, pero no creo que haya mayores inconvenientes. Estamos a la espera de seguir un vínculo con el club que me ha abierto las puertas de manera magnífica”, dijo el Peluca.

Sobre posibles ofertas desde el extranjero señaló que “he visto noticias y comentarios, pero mi representante no me dice mucho. Tampoco soy una persona que le ande preguntando porque se te va un poco el foco. Uno siempre quiere crecer en lo deportivo y en lo económico, es la realidad. Él tendrá cosas por ahí me imagino, pero me dijo que me enfoque en el club que es lo más importante, este último tiempo he jugado buenos partidos a diferencia de que haya bajado un poco el nivel. Estoy contento en lo personal y también por el grupo, pero el resto es algo aparte, yo quiero concentrarme en Colo-Colo porque irse del foco es distraerse. Vienen partidos muy importantes y como equipo nos necesitamos entre todos”.

Respecto a su crecimiento como jugador, en tanto, Falcón indicó que “he aprendido mucho desde que llegué. No soy el mismo jugador, he madurado mucho como se ha visto en los partidos. Emocionalmente más que nada que es lo que me costaba controlar. He trabajado para eso. Hoy tenemos un psicólogo en el club que desde el primer momento que llegó he conversado con él y me ha dado tips para controlar esas cosas. Estoy muy contento y orgulloso conmigo mismo porque una persona que tiene un carácter fuerte controlar eso es complicado, pero es parte del crecimiento”.

“Cumplí más de 100 partidos oficiales, los hubiese cumplido antes, pero han suspendido varias veces. Pero estamos bien, ya tengo 26 años, he adquirido bastante jerarquía y estamos para más. Lo mental es importante y en esa parte estoy bien”, añadió.

Por último, anticipó el duelo de vuelta ante América MG en Copa Sudamericana y afirmó que el principal objetivo del club es el Campeonato Nacional. “Queremos clasificar. Hicimos un buen partido el otro día y si hacemos lo mismo en Brasil podemos clasificar”, aseguró.

“El objetivo principal siempre es el torneo, es la competencia más importante del país y ganarla siempre es bueno. Más en Colo-Colo que siempre te obliga a eso, a estar primeros… hoy por hoy no lo estamos, pero estamos haciendo bien las cosas para llegar allá arriba”, completó.