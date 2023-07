Comparte

La opinóloga Patricia Maldonado no dejó pasar los dichos de la periodista Alejandra Valle, luego de que esta última criticara a la diputada María Luisa Cordero, debido a sus polémicas declaraciones contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

«Es tan ignorante que no sabe lo que firmó. Dijo que había firmado una ley… ¡Una ley! La señora firmó una acusación constitucional, es diputada, no tiene idea de lo que hace en el Congreso«, manifestó Valle en el programa «La Voz de los que sobran».

Su descargo no terminó allí, pues también criticó que Cordero tuviera voz en un programa radial: «Es lo más antiético… es que impactante la falta de ética de estas personas, háganse cargo de lo que están haciendo al poner a esta señora diciendo esa cantidad de sandeces”, agregó. “¡Ella no sabe lo que hace en el Congreso! Eso es lo que más me llama la atención de todo lo que dice, porque el resto son puras tonteras«.

La réplica de Patricia Maldonado

Estos dichos no fueron dejados pasar por Patricia Maldonado, quien le respondió a Alejandra Valle, a través de su programa online «Las Indomables».

«Me dio mucha risa Alejandra Valle. Esa periodista digna de admiración, con una ética a prueba de bala, con una inteligencia sobrenatural, dice lo siguiente: ‘la doctora Cordero es una ignorante«, expresó la ex «Mucho Gusto».

Por último, ironizó: «Perdón, un minuto de silencio por Alejandra Valle. Es todo lo que podemos decir«.

Aquí puedes ver el capítulo: