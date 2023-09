Comparte

El poeta chileno, Tomás Lavados, de 29 años, fue seleccionado en una convocatoria internacional de poesía hispanoamericana no romántica, por parte de un concurso de «Ediciones Converso» del grupo «Editorial Letras Negras S.A.S», para generar dos antologías poéticas que serán distribuidas en librerías de Colombia, México, España, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

Respecto a la selección, el autor ha dicho que «cuando vi la selección consideré que no era un gran mérito, puesto que fueron seleccionados 145 poemas de 488. No obstante, al mismo tiempo, me pareció que no haber sido seleccionado si podría haber sido una suerte de gran fracaso».

El poema tiene por título «Narciso» y en él se repite un tópico común en la obra de Lavados, que son la apelación a las instituciones, los mitos, y de algún modo, una aspiración a una ética humana que sea capaz de reflejar una verdad esperanzadora y universal.

«Narciso» de Tomás Lavados

«Me gustaría ser aquel pobre narciso del mito, que miserable, genera alguna luz en la boca de un terapeuta con gracia para iluminar el espíritu de un hombre, o en la palabra viva de un Santo dando la vida en libertad casi provocando la libertad en el universo entero, incluso en la conciencia de los silenciosos de corazón, podría estar algo tranquilo, como meditando, pero ¡Ay de mí!, ser aquel pobre y miserable Narciso, en la lengua de un moralista resentido, entronado en un pulpito sagrado, del cual quizás recordaría por milagro, cómo es ser pensado, por el Dios que me hizo. Cuánto me dolería a mí, un simple mito, entre todas esas miradas, la del de corazón amargo que me deja del sermón, solo el desprecio».

Según Tomás Lavados, «en esta obra quise plasmar la experiencia de sentirse pensado por otro, y como en esto, nuestra experiencia de nosotros mismos se resignifica en función de ante quién estamos, ante quién nos piensa, y cómo nos piensa».

Y agregó: «También contiene una suerte de crítica a las categorías, y, en particular, a las categorías psicológicas, de cada vez mayor dilución en la masificación de su uso, donde, finalmente, si nos remontamos al origen de sus nominaciones, los mismos términos, no son, sino, alusiones a mitos u otro tipo de símbolos, como en este caso, el de Narciso».

«El punto es que esto para mí de cierto modo confirma la intuición de que las categorías nunca podrán reducir la subjetividad de una persona, precisamente, a una categoría», complementó.

El libro estará disponible a partir de noviembre del 2023, en librerías de Colombia, México, España, Argentina, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.