Comparte

Sorprende a tus amigos o invitados con un buen cocktail

Seguramente alguna vez quisiste o pensaste en construir un mini bar o zona de bar en tu casa para invitar a los amigos. Disfrutar de un buen cocktail en la noche o una cerveza helada por la tarde. Si bien para guardar unas cervezas solo basta con un buen refrigerador, se trata de tener un espacio entretenido en el cual sentarse a conversar y reír cómodamente con un trago en mano. Por ello te traemos algunos aspectos a tener en mente que te ayudarán a armar tu propio mini bar desde cero.

En primer lugar, debes evaluar el espacio. La gracia del mini bar es que no necesita mucho sitio. Hay que encontrar un rincón que se vea adaptable y en donde se pueda sentar un grupo de gente. Ideal si el lugar está en un sector de la casa en que puedes relajarte y festejar, o sea lejos de los dormitorios funciona bien cuando compartimos con más gente.

La distribución del espacio es vital. Tenemos que idear estratégicamente cómo nos conviene disponer de nuestros muebles, para lo cual tenemos que medir. Las medidas nos ayudarán a decidirnos por los muebles, electrodomésticos u objetos que adquiriremos. Hay herramientas virtuales, como aplicaciones para celular, que nos ayudan a imaginarnos los muebles en vista 3D.

Seleccionar muebles puede llevarnos más tiempo, pero es mejor explorar muchas opciones. Algunos de los más típicos serían un mesón, un frigobar, repisas y claramente un armario bar, que es aquel que contendrá nuestros licores y loza. Según el estilo que prefiramos haremos las compras y combinaciones. ¿Rústico o moderno? ¿Un barril decorativo con cerveza? ¿Unas luces elegantes y cristales?

Cuando entramos a preparar un buen cocktail, se requiere de los ingredientes adecuados y algunas técnicas. En licores no hay límites de gustos, sin embargo, todos sabemos que una cerveza siempre debe estar fría. Si un frigobar resulta muy pequeño para almacenar todas las botellas de cerveza o mantener fría una en particular, digamos champagne, siempre puedes recurrir a los refrigeradores industriales con espacio infinito. Si no eres mucho de comprar bebidas mezcladas y te interesa el preparado en sí, investiga videos explicativos. Encontrarás cómo preparar lo que sea en internet con todo lo que lleva. En un futuro los podrás perfeccionar a tus gustos personales.

El guardar el alcohol, los vasos y las copas en sitios específicos suma puntos. A quién no se le han quebrado las copas por estar muy desprotegidas o la botella de vino aún sin abrir. Los muebles cerrados son geniales para este caso. Preocuparse de estos detalles nos ahorra situaciones como esas.

Finalmente, todo lo decorativo, los implementos especiales, por ejemplo, un jigger (medidor de licor en onzas) le entrega profesionalismo al bar. Hay muchos instrumentos que son de utilidad para preparar y/o servir un buen cocktail. Además están los vasos entretenidos, distintos de acuerdo a la situación, coloridos o elegantes, etc. Las decoraciones como tal le dan vida y estilo; un sello único.