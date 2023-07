Comparte

Fernando Zampedri termina su contrato en diciembre con Universidad Católica y el goleador contó que hasta ahora no hay claridad sobre su renovación. “Si dependiera de mi firmaría hoy mismo”, aseguró.

“Mi vínculo con Católica es hasta diciembre, hay que disfrutar el momento que queda y dejar a los dirigentes que trabajen tranquilos, ellos decidirán lo que hacer”, indicó el goleador a DSports.

El Toro fue claro en sus intenciones de continuar en Universidad Católica. “Si dependiera de mí, hoy firmaría con Católica nuevamente. Estoy muy bien, me siento parte del club, me siento alguien importante del club, pero no por eso firmaría hoy, también por muchas cosas”, señaló.

Sin embargo, Zampedri se mostró tranquilo de cara a la situación que vive el club. “el club está en un lugar sumamente importante, construyendo un estadio, creciendo muchísimo, entonces creo que hay que dar lugar a otras cosas y yo esperaré”, enfatizó.