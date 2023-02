Comparte

Recientemente en el evento Congreso del Futuro que se realizó en Chile se abordaron temas de innovación y ciencia con expertos internacionales y locales de gran envergadura, llamando la atención una de las presentaciones que se realizó a través de una meta-entrevista con el científico inglés Charles Darwin, la cual se pudo efectuar gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Además, por estos días en todo el mundo ha dado que hablar una nueva tecnología llamada Chat GPT, que permite entablar conversaciones con una Inteligencia Artificial construida a partir de un modelo de procesamiento de lenguaje natural que se nutre con toda la información existente en la red.

A propósito del boom de esta herramienta tecnológica, resulta interesante saber cómo se encuentra Chile en esta materia y que proyecciones existen para el uso de la IA en diferentes industrias.

De acuerdo con Javier Krawicki, co fundador de Nawaiam, Chile ha sido un país bastante pionero en tecnología dentro de la región. “En Sudamérica siempre se destacó por ser el que más emprendedores tiene, y cuando hablamos de emprendedores hablamos de quienes desarrollan nuevas tecnologías como NotCo y Betterfly. Por lo cual, la realidad en Inteligencia Artificial es algo que involucra muchos emprendedores, y eso implica que nuestra nación está incorporando IA a sus startups, y al estar alineado a las iniciativas de Estados Unidos, Chile va acompañando ese cambio. No me cabe duda de que Chile es uno de los que va a seguir innovando y desarrollando Inteligencia Artificial dentro de la región”, afirmó el ejecutivo.

En relación con los sectores que más están utilizando Inteligencia Artificial, según los expertos finanzas y comercio estarían llevando la delantera. “Actualmente el rubro que más ha integrado estas tecnologías es la banca y los servicios financieros, seguidos por el retail. Si bien, falta mucho aún, estas áreas llevan la delantera en la actualidad. Pronto las áreas de servicios, educación, salud y agroindustria serán quienes estarán también en ese espacio. Se ha ido avanzando, pero hay sectores como salud y educación, en que en Chile aún existe mucha brecha para implementar esta tecnología generando un valor único y disruptivo”, explicó Isaías Sharon, director ejecutivo de HPI International.

A nivel de amenazas del uso de esta tecnología, se estima que muchas personas perderán sus empleos en la medida que se vaya masificando y esté presente en más actividades productivas. “Seguramente en un futuro algunas profesiones y oficios van a ser reemplazados por Inteligencia Artificial. Por ejemplo, va a existir mucha información sobre una materia, por lo que no será necesario tener una persona a cargo de entregarla, ya que habrá un algoritmo que pueda hacer esa función. A través de los modelos de entrenamiento una Inteligencia Artificial busca datos en la web y fuentes al respecto para responder las diferentes temáticas sobre las que exista interés”, comentó Fernando Apolinar, Data Intelligence Director GroupM Latam y EssenceMediaCom Chile.

Sobre los desafíos de esta tecnología, según los especialistas en el país opinan que se debe avanzar en regulación en las áreas de ética para definir el uso de datos que se usarán, protección de privacidad, derechos de autor, modelos de inteligencia, y límites, entre otros. De igual forma, se necesita promover más incorporación de estudiantes en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con el objetivo de que los profesionales tengan las competencias necesarias para enfrentar el futuro.