Comparte

Lisa Stansfield vuelve a Chile con su concierto, instancia donde rememorará sus grandes éxitos noventeros, y hoy inicia la venta de entradas.

La cantante llegará a territorio nacional con su gira internacional y se presentará en el Gran Arena Monticello el próximo 3 de noviembre a las 21:00 horas.

Sus principales éxitos como «All Around the World», «The Real Thing», «Baby Come Back», «Eaiser», «Say It To Me Now» y «Never, Never Gonna Give You Up» la siguen posicionando en el mundo de la música, alcanzando millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Además, cabe destacar que Lisa Stansfield también es reconocida como un ícono del R&B y del pop soul, con composiciones que elevan su sello de romanticismo a lo más alto.

Venta de entradas para su concierto

La venta de entradas inicia hoy viernes 11 de agosto a las 11:00 horas por sistema Topticket.

Sobre los precios, estos van desde los $39.000.

Sin embargo, aún no se detallan los sectores habilitados y el resto de valores para su concierto de noviembre próximo.

Aun así, estos podrían conocerse durante los próximos minutos, previo al inicio de la venta de entradas.