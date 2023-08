Comparte

Este fin de semana comienza una nueva temporada de LaLiga, donde habrá algunos chilenos en competencia. Entre ellos Ben Brereton, quien vestirá la camiseta del Villarreal. En ese sentido, en la previa de la fecha en que el Submarino Amarillo contra el Real Betis, el entrenador Quique Setién alabó al chileno y contó detalles sobre su adaptación.

«Este periodo de adaptación le está costando por el calor que hace, se ve que está sufriendo como un condenado. No es fácil para los que viven aquí, imagínate que en Inglaterra estuvimos a 12 o 13 grados. A él le ves la cara, pero la intención e ilusión que tiene se palpan, y sus ganas de aprender y mejorar cosas», comentó el DT del Villarreal.

Además, agregó sobre la posición que puede ocupar que «afortunadamente para él y para el equipo es que esa posición por fuera también lo puede contemplar, nuestros mecanismos le permiten no tener que estar pegado en banda, sino jugar un poco más adentro y aprovechar su capacidad para desmarcarse desde esa posición».

«De punta también, porque es un jugador que tiene muy buenos movimientos y me parece interesante porque conectamos mucho con los interiores para filtrar pases hacia adelante y necesitamos jugadores con esa capacidad y velocidad para desmarcarse. Ya nos ha dado demostraciones en la pretemporada en las dos posiciones. En cualquiera de ellas nos puede venir bien, irá en función de las necesidades del equipo y la competencia que puede tener en ambos puestos», añadió Setién.

«Necesitamos el entendimiento de él y otros jugadores nuevos sobre el tema de la presión, de hacer una buena presión, elegir bien dónde tienen que ir y cuándo», complementó.

Por otro lado, Setién explicó la forma en la cual absorbe las ideas el delantero chileno: «Le damos un margen, no tiene problema, cuando hay que explicarle o no entiende algo lo pregunta. Mi inglés tampoco es muy fluido, pero Ramiro habla con él mucho y no tiene problemas en entender las cosas, lo que no comprendió se le aclaran y no hay problemas, es una cuestión de tiempo, él va a disponer de ese tiempo, se tiene que aplicar un poco y va a ir entendiendo todo».

«No sé cuándo van a dar su máximo nivel, a lo mejor el domingo mismo resulta que hacen un partido espectacular, pero eso lo vamos viendo a través del campeonato. Lo que puedo decir es que están poniendo mucha ilusión y creemos que no van a tener ningún problema en adquirir las intenciones que tenemos nosotros a la hora de hacer las cosas, seguro que se van a adaptar rápido, lo van a entender y muchas cosas las vi en los partidos que jugamos», cerró.