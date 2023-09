Comparte

Se acercan las fiestas patrias y con ello el uso obligatorio de la bandera chilena en cada uno de los hogares de nuestro país.

En el caso de no querer instalarla o de colocarla de forma errada, las personas se exponen a multas debido al incumpliendo de esta norma.

Según información del Gobierno Central, el uso de la bandera chilena es obligatorio durante toda la jornada del 18 y 19 de septiembre, en todos los edificios públicos y privados.

Si el emblema de nuestro país se coloca junto con la de otras naciones, esta no debe ser de un tamaño inferior a los demás, ni quedar situado a una menor altura.

En el caso de los departamentos, su uso no es obligación si el edificio cuenta con una bandera.

Cabe mencionar que si un ciudadano no cumple con las normativas anteriores, o la instala al revés, no la iza o no la exhibe durante Fiestas Patrias, podría recibir multas que van desde las 1 a 5 UTM (entre 63 y 315 mil pesos chilenos).

«La Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las disposiciones que reglamenten su uso o izamiento», dice la Ley 20.537, sobre el uso e izamiento del Pabellón Patrio.

¿Cómo colocar la bandera?

Si se coloca el emblema nacional de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si va a instalar de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Por su parte, si va a usar un mástil, este debe ser blanco y la bandera en el tope superior.