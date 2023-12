Comparte

Esta jornada, Placebo confirmó una segunda fecha en el Movistar Arena. Así, la cita está programada para 21 de marzo del 2024.

La banda británica se presentará con su octavo álbum ‘Never Let Me Go’, trabajo del cual se desprenden varios sencillos como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y más.

"Placebo está considerada una de las bandas más importantes del rock alternativo británico de todos los tiempos. Desde que se formó en 1994 han despachado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte ya de la banda sonora de varias generaciones. Ícono y referente musical que se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal", expone el comunicado de Lotus.

Placebo: Venta de entradas

En esa línea, la preventa de entradas con Banco de Chile estará disponible desde el 3 de enero al mediodía, mientras que la venta general inicia el 5 de enero, todo por sistema PuntoTicket.

Los precios y ubicaciones se detallan de la siguiente manera: