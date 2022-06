Byron Castillo no la pasa bien. El futbolista ecuatoriano -por el momento- ha sido apuntado tras la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile relacionada a una falsificación de documentos y de nacionalidad.

En ese sentido, el defensor tuvo una particular reacción a través de las historias de su cuenta de Instagram, todo esto tras la victoria de su club el Barcelona de Ecuador ante el Cumbayá por 4 a 0.

La primera publicación que hizo el jugador del Barcelona fue citando una canción la canción “Este tema maste” de El Alfa. Parte de los versos escogidos por el jugador dicen: “De mí todo dudaron, criticaron y blasfemaron, y cuando lo logré, todito’ me lo mamaron”.

Luego, repitió al artista, pero cambió la canción. Esta vez fue “Tamo’ en hoja”, la cual versa: “Prendieron velone’ para que en la vida a mí me vaya mal ¿Cuándo tú ha’ visto que el que ‘tá con Dio’ aquí le va mal?”.

Finalmente, puso la canción “Qué pena” del artista Ozuna para referirse a la forma de afrontar el conflicto en el cual se encuentra inmerso. “Yo sigo firme cogiéndolo con calma, aunque suba la marea. Que se te multiplique lo que me deseas. Si caigo me levanto, tanto. Lo malo quiere alcanzarme pero Dios me protege con su manto”, fue el extracto que usó el ecuatoriano.