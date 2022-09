Comparte

César Fuentes está de regreso y puede volver a la titularidad en un partido importante. Nada más y nada menos que ante Universidad Católica, donde los albos, si es que se dan algunos resultados, se pueden alzar como campeones del Campeonato Nacional.

En ese sentido, el volante albo aclaró que solo se enfocan en ganar en el partido y no piensan en que pueden ser campeones este fin de semana. "Todavía no nos ponemos a pensar de lleno en salir campeones el domingo, sino que solo en ganar, es lo más importante. Se tienen que dar los resultados y eso no depende de nosotros. Lo único que depende de nosotros es ganar y es en lo que estamos enfocados", comentó Fuentes.

"Es una semana normal como todas las que han pasado, estos días han sido más de trabajo físico y ponernos a tono, lo vamos a tomar como todos los partidos anteriores… en salir a ganar. No estamos pensando en el Campeonato, sino que en salir a ganar", añadió.

Asimismo, continuó declarando que "todo el jugador que viene a Colo-Colo sabe que tiene que ser campeón y quiere ser campeón, sabemos la importancia del club, los noto a todos relajados. No estamos con la ansiedad de ser campeones, estamos viviendo el día a día y entrenando de la mejor forma como todo el año".

"Ganando solamente llegará el momento de salir campeones y celebrar, hoy estamos enfocados en entrenarnos de la mejor forma", cerró.

Recordemos que Colo-Colo jugará este domingo ante la UC y de ganar, esperando que Curicó Unido y Ñublense no sumen de a tres, pueden obtener su estrella Nº33.