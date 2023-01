Comparte

El delantero de Cobreloa, Nicolás Maturana, utilizó su cuenta de Instagram para denunciar las graves amenazas que ha recibido en los últimos días.

El ex jugador de la U y Colo-Colo expuso una serie de mensajes de audio recibidos en Instagram por parte de un usuario identificado como Fernando Godoy. “En una hora te hago mierda, no necesito más” y “en Calama está tu ataúd”, fueron parte de las amenazas.

Junto a los mensajes, Maturana compartió un mensaje lamentando lo sucedido. “Estoy súper asustado jajaja, pero si me voy no se preocupen, ya aguanté mucho”, señaló.

“Y esto de mandarme videos debajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento es lo último. Ya me cansé de amenazas, me aburrí de que me traten tan mal y yo entregando todo por el club es mucho. Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”, completó.