Comparte

Durante esta jornada se dio una tensa discusión entre los parlamentarios Karol Cariola (PC) y Luis Sánchez (Republicanos) durante la comisión de Constitución en el Congreso Nacional.

“No le voy a aceptar que me grite”, le expresó la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja a Sánchez luego de un intercambio de palabras entre ambos, hecho que quedó registrado por las cámaras que se encontraban en la sala.

El parlamentario republicano interrumpió la sesión gritando "¡estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando hace rato! ¡Hace rato!". A lo que Cariola contestó: "Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite, yo soy una mujer diputada y le pido respeto".

Por su parte, Sánchez igual pidió respeto, indicando que, "se respeten mis derechos como parlamentario".

La discusión se llevó a cabo en torno a la votación en general del proyecto de reforma constitucional.

Revisa en momento acá: