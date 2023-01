Comparte

El presente de Cristián Zavala en Colo-Colo no es el de los mejores. Al parecer el delantero no tendría un espacio dentro del plantel de Gustavo Quinteros, aunque tampoco le han encontrado una salida a préstamo, que es la opción que se plantean desde Macul.

En este sentido, el papá del futbolista, que tiene su mismo nombre, se refirió al presente del atacante en diálogo con Las Últimas Noticias: "Luego de conversar con mis conocidos todos concordamos. En Melipilla a Cristián le dieron toda la confianza y él se soltó, explotó como jugador, y ahí se pudo ver todo el rendimiento que podia dar".

"Pero acá todo parte por el técnico que no le entrega la confianza. No es solamente un partido para que demuestre algo. Hay gente a la que le han dado diez y hasta veinte partidos, y han seguido bancándolos, pero no ha sido el caso de Cristián", agregó.

"Yo no me lo explico la verdad. Cristián tiene 23 años y no sé por qué no se le han dado chances. Yo creo que tomar otro aire le vendría bien, porque así retomaría confianza", insistió.

Por otro lado, se refirió a si el aspecto defensivo que pide Gustavo Quinteros a sus atacantes puede influir en la poca participación de Zavala.

En ese sentido, Cristián padre señaló que "él toda su proyección la jugó como lateral derecho con llegada y siempre llega muy bien arriba. En Melipilla él bajaba y subía, y la verdad es que no sé cuál es la táctica que ocupa el técnico, no lo sé".

"Él se entrega por completo para ganar un puesto, pero insisto con lo de la confianza. O sea, la confianza del técnico no puede ser poner a un jugador solo 15 minutos o entrar cuando el partido esté empatado o perdiendo. No todo es bonito y sí le digo cuando él se equivoca para corregirlo. Ha tenido partidos bajos, pero yo veo que hace todo lo correcto para estar y lo dicen varias personas", insistió.

Finalmente, le padre de Zavala explicó que esta no es una situación que se dé solo con su hijo, sino que también con otros jóvenes.

"Es cosa de escuchar al papá de Williams Alarcón, y está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo-Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo. Lo mas probable es que arranque el Joan Cruz, ya arrancó el Willy Alarcón. Y lo malo es que los chicos tienen condiciones y no se están aprovechando", lanzó.