Cristian Garin se impuso en el cuarto partido de la serie ante Kazajistán y le dio el pasaje de regreso al Grupo Mundial luego de cuatro años. Tras el partido Garin agradeció a la gente por el incondicional apoyo y a Nicolás Massú por la confianza que le entregó pese a la derrota inicial.

"Eso es lo lindo de este deporte, cuando uno menos se lo espera te da revanchas. He trabajado muchísimo y he dejado la vida por salir adelante, he tenido meses bastantes difíciles, en todo sentido, y estar aquí es lo máximo. Es un orgullo representar a Chile, amo mi país", comenzó contando Garin en diálogo con TVN.

Además agregó que "volver a otro Grupo Mundial es un sueño, somos un equipo muy joven y lo merecemos".

Por otro lado, se refirió a la confianza que le entregó el capitán del equipo para definir la llave.

"Significa mucho la confianza del Nico (Massú), porque ayer tras el partido estuve muy abajo, me afectó anímicamente porque me sentía bien. Llevo meses muy buenos entrenando, pero me falta despegar en competencias. Pero él confió desde el minuto que perdí hasta hoy, me levantó anímicamente muchísimo. Me sigue la cerrera día a día y lo admiro mucho", reconoció Gago.

Finalmente, destacó el apoyo del público que llegó hasta La Serena: "Quiero agradecerle a la gente. Ayer cuando perdí no esperaba el apoyo hasta el final y hoy cuando llegué al Club me tiraron para arriba. Me emociona mucho porque no estoy acostumbrado a recibir ese apoyo durante el año. Quiero dedicarle este triunfo a la gente que sufre en el sur de Chile y darle una pequeña alegría".