Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid y candidato a quedarse con el premio al mejor DT del mundo en los The Best se refirió a esta premiación, la cual algunos cuestionaron. Sin embargo, el italiano no quiso entrar en polémicas y felicitó a los ganadores.

"Para nosotros no es demasiado importante este premio. Contó mucho el Mundial", sostuvo Ancelotti tras la gala a la que no asistió ni él ni sus jugadores.

"El Mundial dijo que Argentina fue campeón del mundo merecido, es bastante normal que Messi, Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón. Por eso, yo personalmente, les felicito", expresó en rueda de prensa.

Y si bien eludió la polémica, recalcó que "no me llamaron la atención los tres primeros (Messi, Mbappé y Benzema), es bastante normal, son futbolistas de un nivel extraordinario. Mis tres no puedo decirlos porque tengo conflicto de intereses. Son del Madrid por cierto".