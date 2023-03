Comparte

El pasado domingo se destapó un gran tema, luego de que la ex "Mekano" Daniela Aránguiz revelara que su exesposo, Jorge ‘Mago’ Valdivia, estaría en una relación con la diputada Maite Orsini.

La situación escaló rápidamente, donde se revelaron nuevos detalles, como una supuesta agresión física de Aránguiz a Valdivia, un choque vehicular que protagonizó la ex "Mekano", así como una grave acusación de Aránguiz contra la diputada de Revolución Democrática.

"Sé que Jorge estuvo detenido y ella lo sacó, si tiene el poder de hacer eso, también tiene el poder para que le redacten una carta", fue parte de lo que acusó Aránguiz, luego de que Orsini compartiera una declaración pública en las redes sociales.

La reflexión de JC Rodríguez

La situación fue tocada durante la jornada de hoy en el matinal "Contigo en la Mañana", donde en un contacto con la periodista Paula Escobar, el conductor Julio César Rodríguez compartió una reflexión.

"Bueno, ayer tuvo que salir la ministra Orellana a desmentir un programa de TV", inició comentando el conductor, sobre los dichos de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Tras esto, reflexionó: "Yo no me recuerdo un ministro en un tema así saliendo a desmentir en la tarde, los dichos de un programa de televisión. No recuerdo un episodio así".

Por otro lado, la conductora Monserrat Álvarez también apuntó a las consecuencias políticas que ha tenido el suceso: "La ministra Ana Lya Uriarte también se refirió brevemente a este tema, solidarizando con que la vida privada de la diputada (Orsini), es vida privada, y que esto no entorpezca su labor de parlamentaria. Es lo único a lo que se refirieron ellas. Ana Lya en un programa de televisión, la ministra Orellana también algo muy breve", sumó.