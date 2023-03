Comparte

Termina contrato en junio del 2023 en el PSG, cumplirá 36 años, pero quiere seguir al menos un año en la elite del fútbol europeo. Hablamos de Lionel Messi, quien tomó una decisión de cara a su futuro en el fútbol, donde mejor lo hace.

Es que según adelantó el Diario Olé y reafirmaron varios medios en Europa el trasandino quiere seguir, al menos una temporada más, vistiendo la camiseta de un club competitivo europeo, que pelee Champions. Al parecer la eliminación del PSG avivó el hambre de éxito del argentino.

Por ahora, la única posibilidad sobre la mesa es continuar en el cuadro francés, quienes ya le ofrecieron una renovación de contrato por un año más. Sin embargo, el campeón del mundo aún no estampa la firma y tampoco se sabe si lo hará. Aunque es la única opción concreta.

Pero es Lionel Messi, monarca mundial y ganador del The Best, por lo que no faltarán los interesados en contar con sus servicios. Y pese a que no hay nombres de clubes, la Premier y la Serie A son destinos atractivos, sobre todo porque tienen un mejor panorama económico.

¿Y Barcelona? Es el sueño de lo catalanes. De hecho, Joan Laporta lo ha expresado constantemente luego de no poder frenar su salida del club en 2021 e, incluso, ha sostenido conversaciones con Jorge Messi, padre y representante del goleador. Aunque Laporta ha confesado que solo se han referido al homenaje que se merece el argentino en el Camp Nou.

Es que por intención los culés no se quedan, pero el tema monetario es clave. Esto porque poseen una importante deuda económica que aún no regularizan, por lo que el repatriar a Messi sería un lujo que no se podrían dar.

Por otro lado, otro de los horizontes que aparecen en el camino para Leo es renacer su competencia con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. De hecho, el dinero allá sobra. Sin embargo, y tal como se explica, Messi busca seguir en Europa, hecho que descarta también un posible arribo al Inter de Miami de la MLS o su regreso a Argentina, vistiendo la camiseta de Newell’s Old Boys.

Un panorama incierto, pero que Lionel Messi comienza a aclarar de a poco, sobre todo con la decisión de continuar deleitando con su talento en el Viejo Continente.