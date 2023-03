Comparte

El jefe de los árbitros Roberto Tobar sacó la voz luego de una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. El ex juez habló del momento del gremio y del ajuste que están viviendo, sobre todo con la implementación del "juegue-juegue".

"Los jugadores se están adaptando a esta nueva forma. Está la instrucción de dejar jugar, (los árbitros deben) interpretar bien cada situación, y los jugadores entienden y ayudan a que el desarrollo del producto fútbol sea más potente", explicó Tobar en ESPN Chile.

Por otro lado, sobre el momento del arbitraje en general el ex juez FIFA indicó que "estamos en una etapa de ajuste, entramos con mucha fuerza, eso lo sabemos, entramos a realizar un cambio drástico en la interpretación que le damos a la jugada, mucho más específico y de entendimiento".

"Queremos ser detallistas para tomar la mejor decisión; queremos contribuir, ser un órgano que ayude a impulsar el desarrollo del fútbol y es importante la colaboración de los jugadores", recalcó.

Superclásico y arbitraje de Garay

Además, Tobar destacó el rendimiento de Cristián Garay en el partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile: "Me gustó el arbitraje de Garay, quedé conforme, un árbitro joven, su primer clásico, con harta personalidad, con convicción fuerte de sacar el partido de buena forma".

En la misma línea, analizó la mano de Yonathan Andía y explicó el porqué no fue llamado el árbitro al VAR a revisar la jugada: "La instrucción es clara y no solo en Chile, sino a nivel mundial. Para que el VAR llame al árbitro, tiene que ser un error grosero, obvio, y si no lo es, no le avisarán".

Transparencia

Por otro lado, Roberto Tobar aseguró que con motivo de generar más transparencia irán en busca de publicar los audios del VAR en jugadas polémicas. "Queremos empezar a exhibir los audios que son jugadas polémicas, complejas", sostuvo el jefe de los árbitros.

"Queremos dar la transparencia necesaria para, con estos videos, entregar conocimiento de porqué llegamos a tomar estas decisiones. Vamos a exponer todas las situaciones, las que nos toca perder y donde tengamos una buena decisión, queremos un equilibrio", detalló.

Y, finalmente, Tobar dijo que están trabajando en "tratar de empoderar a los árbitros, que tomen decisiones en cancha y no esperar que el VAR tome la decisión correcta".

"Que volvamos a la esencia antigua, será mejor para el espectáculo", sentenció.