Este jueves el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió en La Mañana de Agricultura a su propuesta de "fast track legislativo", para despachar en 90 días los proyectos de ley ligados a la seguridad ciudadana.

"Lejos el primer problema de Chile es la inseguridad, ya sea por las redes del narcotráfico, por la pérdida del sentido de autoridad, porque se ha tolerado la violencia por mucho tiempo. Los barrios, las plazas y las casas son cada vez más inseguras", partió señalando.

"Quiero aprovechar este espacio para convocar a la Cámara de Diputados y generar este fast-track, para que durante los próximos 90 días la concentración legislativa sea despachar todos los proyectos que existan en esta materia. Buscar todos aquellos que tengan un sentido de ir dando más seguridad y tranquilidad a las personas", explicó.

"Para eso debemos que tener un plazo, que estas cosas no permanezcan para siempre, las discrepancias resolvámoslas, no le demos tiempo infinito para que estas cosas no resulten. Yo creo que hay un buen ánimo para eso, creo que son prioridades de todos los sectores", aseguró el senador.

"Este enorme arsenal de ideas tenemos que llevarlas a la práctica, nos ayudaría mucho a tener todas las herramientas. Eso no asegura que se termine la delincuencia, pero si asegura que con todo el rol y el poder del Estado, cuando hayan ataques, permitan que se puedan resolverse de la mejor manera", remarcó el presidente del Senado.

"Hagamos un empeño, hagamos la fuerza, nosotros tenemos un rol legislativo, lejos de bajar los brazos, tenemos que arremangar fuerte las camisas para tratar de avanzar en esta cosa", declaró Coloma.