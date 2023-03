Comparte

El pasado jueves, César Cortés anunció su retiro del fútbol profesional. El capitán de Magallanes colgará los botines a sus 39 años, y tras el anuncio, hizo un balance de su carrera en Deportes en Agricultura.

“Haciendo un resumen creo que podría haber sido mejor. En algunas etapas de mi carrera no tuve el rendimiento que me hubiese gustado, pero me voy feliz, satisfecho. El cierre de mi carrera ha sido muy bueno. Me voy totalmente vigente y con muy buenos momentos que serán recordados”, dijo el mediocampista.

Sobre su último partido como profesional, frente a Universidad Católica, club que lo formó, el próximo domingo, indicó que “no lo tenía pensado ni tampoco elegí el rival, pero es una linda coincidencia”.

Sobre el mejor partido de su carrera, Cortés señaló que “con Huachipato la final que dimos vuelta ante Unión Española. Ese ha sido uno de los partidos más memorables para mí”.

Por último, escogió cuál fue su mejor temporada como profesional. “En Huachipato el año que salimos campeones. En término de números y rendimiento… me permitió ir a la selección, fui goleador del equipo, fui traspasado a Universidad de Chile, así que fue un año redondo”, sentenció.