Nuevos episodios de violencia se vivieron en un sector del Estadio Monumental, donde un grupo de barristas de Colo-Colo se enfrentaron entre sí con golpes de puño, palos y piedras. Un hecho que volvieron a condenar los jugadores albos.

Es que esta situación ocasionará una inminente sanción de la Conmebol y se podrían disputar, otra vez, partidos sin público. Por lo mismo, Brayan Cortés y sus compañeros mostraron su molestia, porque esto ya lo vivieron en la edición pasada del torneo.

El portero del cacique señaló que es “una lástima. Nos encanta jugar con la gente, los verdaderos hinchas siempre están ahí, pero me calienta que pase esto, que no ayuda en nada. Ojalá no pase nada”.

Además, agregó que la violencia “ya es tema, ojalá sean pocos… para nosotros es importante su apoyo y ojalá no nos sancionen”.

“No nos desconcentra, son pocos hinchas los que ensucian, ojalá tomen conciencia para que no se vuelva repetir”, cerró el meta del cacique. Aunque no fue el único que habló, ya que también lo hizo el capitán Esteban Pavez.

“Me duele, me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín estábamos muy molestos, porque sabemos lo importante es jugar con público", dijo el volante.

De la misma forma, agregó que "con Fortaleza ya nos pasó y no es una excusa, pero nos gusta jugar con nuestra gente. Esperemos que no nos sancionen, me duele y el camarín está muy molesto por esto…. es una lástima porque manchó el resultado”.