Rodrigo Barrera jugó con las camisetas de Universidad Católica y Universidad de Chile, de hecho, en la UC es goleador histórico. Por lo tanto, es una voz autorizada para hablar en la previa del clásico universitario.

En ese sentido, en entrevista con El Mercurio, Barrera mostró sus ganas para que la U se imponga en el clásico.

"Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así. Estoy en otro trabajo, me divierto. Me quedo con otras cosas", dijo Chamuca Barrera.

Y si bien no reconoce ser hincha de la U, sí señala que tiene más afinidad con los laicos. "Tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve me y me trata de traidor, cuando los escucho soy el ‘chuncho traidor'", comentó el ex delantero.

Por otro lado, el goleador histórico de la UC recuerda un particular momento, cuando cambió a La Franja por la camiseta azul.

"Me molestaban cuando llegué a la U. Estábamos en las duchas y Cristián Mora me decía ‘esto no es la Católica’, porque en San Carlos funcionaban todas, en la U solo dos. La U no estaba tan bien. El cheque venía con alas, porque no era a 30 días, sino a 200 días: rebotaba, pagaban, no pagaban… Pero agradezco siempre a la gente de la U, porque el segundo día se acercaron los de la barra para saludarme, a darme la bienvenida, el ‘Mono’ Ale, el ‘Beto’, ‘Kramer'", comentó Barrera.

Además, agregó que "pensé que me iban a sacar la cresta. Me abrieron la puerta del auto y me dijeron que me bajara. Me dijeron que era bienvenido, que si bien les había amargado muchos clásicos, ahora era un chuncho más, que me respetaban y que tenía todo su apoyo. No lo esperaba y fue muy agradable".

Finalmente, recuerda que "cuando volví a la UC en 2002, me decían traidor y una cantidad de barbaridades. Y yo preguntaba ‘por qué en la UC me dicen traidor si me echaron, tenía que buscar pega y nunca pensé en irme’. Tenía ofertas de Colo Colo y la U, pero me fui a la U porque había más jugadores de la selección. Entonces fue más fácil".