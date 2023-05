Comparte

El entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, habló en la previa del partido ante Boca Jrs por Copa Libertadores. Uno de los tema de la conferencia fue la ausencia de Brayan Cortés, sobre quien se ha especulado mucho sobre su suplencia.

En ese sentido, el entrenador dijo que "no daré las razones públicas de todo los jugadores del por qué juegan o por qué no lo hacen. Puede ser una razón futbolística o no, pero no lo haré públicamente, porque todo lo que sucede internamente lo soluciono ahí. Yo tomo decisiones siempre intentando ser justo con todo los jugadores".

"Cuando un jugador baja el rendimientos, tiene un problema personal o cometió un error, nosotros tenemos que tomar decisiones. Poner otro jugador, reemplazarlo, etcétera", ahondó.

Finalmente, sostuvo que "de todo lo que se habla hay un 70 u 80% de las cosas que se dicen sobre Colo-Colo que no son verdad".

Por otro lado, se refirió al duelo ante Boca Jrs, donde dijo que "buscaremos repetir las buenas actuaciones que hemos tenido este semestre. Esperamos que, independiente de las bajas que tengamos, mantener un nivel y conseguir un resultado positivo".

Además, comentó: "Me gusta enfrentar a este tipo de rivales de nivel internacional. Son equipos que te piden sacar tu mejor rendimiento para poder superarlos".

El duelo entre albos y xeneizes será este miércoles 3 de mayo, a las 20 horas en el Estadio Monumental.