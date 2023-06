Comparte

En conferencia de prensa, el presidente del Olympique Marsella declaró que aceptó la salida del técnico Igor Tudor. El entrenador aludió motivos profesionales y privados para presentar su renuncia luego de una temporada al mando del OM.

“Aceptamos y respetamos el deseo de nuestro entrenador, Igor Tudor, de no continuar la aventura la próxima temporada”, dijo Pablo Longoria, presidente del Marsella.

“Fue un honor pasar un año en un club así, formar parte de esta familia grandiosa, con tifosi que vemos poco, una energía en la ciudad que vemos poco”, partió diciendo Igor Tudor en conferencia de prensa.

“Dejo el club en mejor situación que cuando llegué, en muchos aspectos, y me voy orgulloso”, agregó el técnico de Alexis Sánchez.

Sobre su salida del equipo Focense, Tudor aseguró que “tomé la decisión de irme por motivos profesionales y privados. No tengo ningún acuerdo con otro club, no me voy porque esté enojado”.

Bajo el mandato del croata, el Marsella alcanzó la tercera posición de la Ligue 1 con 73 puntos (aún queda un partido por jugar), lo que significó la clasificación del conjunto marsellés a la fase previa de la próxima Champions League.