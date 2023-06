Comparte

Polémica causó la decisión de Claudio Bravo de tomarse vacaciones en medio de una fecha FIFA. El portero chileno prefirió el descanso antes que ser nominado por Eduardo Berizzo a La Roja.

Esto ha generado diversos cuestionamientos, entre ellos el de su ex compañero y colega, Johnny Herrera, quien comentó la ausencia del arquero del Real Betis.

«Al profesor Berizzo le encuentro la razón. Más allá de que sepa cómo juega Claudio, a uno como técnico le enseñan al ser justo con los demás, y el ser justo significa que ley pareja no es dura», dijo el comentarista de TNT Sports.

Además, añadió que «(Bravo) debería haber estado. Distinto hubiera sido que él (Berizzo) le hubiera dicho ‘descansa, porque quiero ver a estos otros arqueros’. Por lo que dice Berizzo, claramente lo llamó, y eso es un check a favor de él, porque está privilegiando el núcleo en la selección más allá de un solo jugador, y eso es muy válido».

«Más allá de que Bravo se recontramereciera las vacaciones, en estos momentos la selección lo necesitaba. Es como que a mí me llamen a trabajar mañana y yo diga no, me voy de vacaciones. Yo tuve el estatus de Bravo en La Roja, en la U, y en mi vida quise faltar a un partido», insistió.

Finalmente, el guardameta dejó abierta la interrogante de «¿qué pasa si entra Campos, Cortés o Arias y la rompen? No se vería bien que a Bravo lo llamaran a la selección» en las siguientes ventanas internacionales.