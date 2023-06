Comparte

El delantero francés Kylian Mbappé volvió a referirse a su futuro y aseguró que quiere continuar en París Saint-Germain pese a los rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid.

“Ya he respondido a esta cuestión. He dicho que quiero continuar en el PSG, ahora mismo es mi única opción. Espero que las siguientes preguntas sean sobre el compromiso de mañana con Francia”, dijo en conferencia de prensa.

“Tengo una responsabilidad como capitán de la selección francesa. No tengo miedo a lo que la gente pueda decir ni voy a dejar de cumplir con mis funciones”, dijo negando que su futuro le genere distracciones.

Por último, se refirió a la posibilidad de decir presente en los Juegos Olímpicos de París. “Siempre he dicho que mi sueño es disputarlos, pero no lo forzaré porque no está en las fechas FIFA y los clubes no están obligados a ceder jugadores. Si puedo jugar será un gran placer. Sino, mala suerte”, concluyó.