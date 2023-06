Comparte

Este miércoles se jugarán los 60 minutos restantes del Clásico Universitario y el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, anticipó lo que será el duelo en la cancha del estadio Santa Laura.

“El esquema de juego es una posibilidad que voy a confirmar mañana a los jugadores y prefiero dárselas primero a los futbolistas. Me quiero centrar en lo realmente importante, que es preparar al equipo de la mejor manera y creo que estamos en condiciones de hacer un buen partido, esa es mi confianza”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre la reanudación del partido válido por la fecha 12 del Campeonato Nacional, Pellegrino manifestó sus dudas reglamentarias: “Hasta hoy no tenemos claridad si los cambios obligados para la reanudación del partido del miércoles serán contabilizados como tal o si se puede reemplazar a un jugador de la banca. Esperamos por esa respuesta y que todo sea justo para ambos equipos”.

«Como el miércoles puede pasar de todo, lo importante es que el equipo siga creciendo, que sea cada vez más competente y tenga más herramientas y en eso estamos trabajando», agregó.

«Las mejoras no son lineales, como uno quisiera, pero esas piedras en el camino nos pueden ayudar a tomar impulso y seguir avanzando hacia adelante. Lo importante es lo que hemos hecho bien en estos partidos que no se han podido ganar. Hay que mirar las cosas buenas y mirar para adelante», manifestó Pellegrino.

El técnico de la U tuvo palabras para la eliminación de su equipo en Copa Chile a manos de O’Higgins. “Los balances, para mí siempre, hay que hacerlos al final. He aprendido a centrarme en el día a día, que es lo que tengo, disfrutar del trabajo que no es fácil y aprovechar la oportunidad que me está dando esta institución”, señaló.

Al cerrar la conferencia de prensa, Mauricio Pellegrino evitó hablar sobre posibles incorporaciones para Universidad de Chile. “Lo de los refuerzos es un tema más para Manuel (Mayo, gerente deportivo) que para el entrenador. Yo tengo confianza que vamos a tener buenas noticias”, sentenció.