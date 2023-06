Comparte

Durante esta jornada, el presidente de la República, Gabriel Boric, continuó con las visitas en los sectores que se han visto afectados por el frente de mal tiempo, que dejó miles de familias damnificadas.

Recientemente, el mandatario llegó hasta la localidad de Licantén en la región del Maule, donde las casas fueron consumidas por el agua que se desbordó desde el río Mataquito.

En el lugar el presidente se dirigió a las personas con un megáfono y les hizo saber su apoyo y compromiso con cada uno de ellos.

Antes de ello, él visitó algunas de las casas de los vecinos y evidenció las grandes pérdidas que han tenido.

“Cuando uno de ustedes me abre las puertas de su casa, yo después no me puedo olvidar, uno adquiere un compromiso que vamos a cumplir, nos comprometemos desde ya a volver el mes de julio”, fueron parte de las palabras del jefe de Estado.

Tal como lo había anunciado en la región de O’Higgins, prometió volver a la zona en el mes de julio, para ver los avances que se han realizado a la fecha.

También, adelantó parte de las medidas que tomarán respecto a la inundación del hospital de la comuna y dijo que por mientras instalarán un centro de salud de emergencia y que después, se construirá uno nuevo en un territorio seguro.

Finalmente, Boric tuvo unas palabras esperanzadoras para la comunidad de Licantén y les dijo que “todos juntos nos vamos a levantar”.