El portero chileno del Burnley, Lawrence Vigouroux, comentó su arribo a la Premier League y aseguró que su gran objetivo en la temporada es demostrar que merece un lugar en la, para muchos, mejor liga del mundo.

“Me ha llevado mucho tiempo volver aquí. He vuelto al punto de partida y he tenido muchas experiencias en mi vida y también en mi carrera a las que puedo recurrir”, aseguró en conversación con las redes sociales del Burnley.

“Siento que por fin estoy de vuelta donde debería estar y espero poder demostrarles a todos que merezco estar aquí”, sentenció el chileno.

Esta será la segunda experiencia de Vigouroux en la máxima división del fútbol inglés. En la temporada 14/15 fue parte del plantel del Livepool, y luego de nueve años y cuatro equipos distintos, entre los que destaca Everton de Viña del Mar, vuelve a la Premier League para defender los colores del Burnley.