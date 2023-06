Comparte

En los últimos días de mayo, la influencer Aylén Milla confirmó la teoría que ya se instalaba en las redes sociales: enfrentaba un cáncer de mama.

Tras confirmar esta noticia, la también modelo ha utilizado su cuenta para compartir con sus seguidores sobre cómo va esta batalla, relatando el pasado martes que se sometería a un nuevo procedimiento, luego de ponerle fin a sus 13 quimioterapias.

«Empezamos a la madrugada. Primero, me hicieron una marcación en la mama (…) dolió mucho para ser sincera«, comentó en primer lugar.

Luego, la influencer que se encontraba acompañada de su madre, entregó más detalles: «Yo pensaba que era una marcación con un Sharpie, pero no era solo eso (…) me pusieron unos alambres, fue lo más feo de este tratamiento de meses«.

«Fue doloroso, horrible y me puse a llorar cuando vi todo eso»

«Creo que la parte de donde más sufrí fue la marcación, igual las chicas fueron un amor y lo más cuidadosas. Chicos, me ponían tres alambres adentro de la mama«, relató.

Tras esto, la exchica reality detalló: «Te sientan en un mamógrafo, te aprietan la mama bien fuerte (…) de repente me miro y veo tres alambres salidos de mi pecho todo ensangrentado, era horrible».

«No le deseo a nadie esto, pero quería contar también un poco de la realidad. Si bien siempre soy optimista y mi umbral de dolor es muy alto, esas son una de las cosas que más me dolió«, afirmó.

Finalmente, a pesar del dolor que experimentó, sostuvo que mantiene la esperanza: «Fue doloroso, horrible y me puse a llorar cuando vi todo eso. Tenía como sensación de desmayarme mientras me estaban haciendo ese tratamiento, porque primero me ponen tres pinchazos de anestesia y después tres pinchazos extrañísimos. Fue un poco terrible, pero ya estoy bien (…) Lo de la mama salió todo bien».