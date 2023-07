Comparte

El delantero de Magallanes, Joaquín Larrivey, anticipó la segunda rueda del Campeonato Nacional y aseguró que su exequipo, Universidad de Chile, tiene que pelear por el título.

“(Mauricio) Pellegrino es un técnico muy serio, trabajador y capaz. Le deseo lo mejor, menos cuando juegue con Magallanes (risas). Veo un equipo de la U serio… Esta U tiene con qué pelear el título, porque no hay ningún equipo que uno diga que es el mejor del torneo por lejos. Por plantel, seguro que la U va a estar en los primeros puestos”, dijo en conversación con El Mercurio.

El atacante también tuvo palabras para su regreso al fútbol chileno. “Vine a Magallanes por una decisión futbolística y de vida. La idea como familia es quedarnos a vivir en Chile tras mi retiro. Mi sueño es dirigir acá un primer equipo, me he preparado desde hace mucho y lo sigo haciendo día a día, tengo mi título de entrenador. Eso sí, me queda mucho por dar como jugador”, afirmó.

“Después de tantos años de carrera, uno tiene vivencias de todo tipo y trataré de transmitir tranquilidad junto con los que tienen más recorrido. Seguro también me contrataron por mi experiencia”, concluyó.