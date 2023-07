Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al Caso Convenios y tuvo palabras para la diputada Catalina Pérez, quien en la presente jornada emitió un comunicado.

«Han sido semanas difíciles… Lo de las fundaciones ha sido un golpe muy duro. Esto indigna. Y debemos pasar de la indignación a la acción, a tomar medidas», declaró Vallejo en una nueva edición de Meganoticias Alerta.

«Cuando detectamos irregularidades, dijimos inmediatamente que no lo podíamos permitir y había que tomar acciones», agregó.

En el espacio el conductor Rodrigo Spúlveda señaló que esto es «caiga quien caiga«, a lo que la ministra respondió: «sí y así lo ha dicho el Presidente (Boric). Cuando se toman funcionen públicas en el Estado, hay que someterse no solo al escrutinio público, sino a lo que dice la ley, lo que dice la justicia».

Finalmente, sobre la diputada Pérez, Vallejo expresó que “vive una situación compleja, es evidente. Yo a ella la conozco en su rol como diputada, pero no vale la pena decir mi opinión. Ella tiene derecho a la defensa. Por lo demás, sobre temas de partidos no me corresponde referirme. Hay una parte humana en todo esto, pero en el marco del Estado de Derecho solo debe pronunciarse la justicia y eso se debe respetar”.