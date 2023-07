Comparte

La relación entre Michael Jordan y Scottie Pippen no es de las mejores. Recordados son los ataques y acusaciones de Scott contra Jordan por la emisión de ‘The Last Dance’. Pero hay otro episodio que no ayuda en demasía para acercar las partes.

Se trata de la relación que sostienen el hijo de Mike, Marcus, con la exesposa de Pippen, Larsa. Un romance que nadie se imaginaba y que por un momento estuvo oculto, pero que ya es público y ha tenido algunas reacciones.

Una de ellas es la de Michael Jordan, quien se refirió por primera vez a esta relación. Y fue a través de un video, donde Jordan dijo no estar de acuerdo con este vínculo entre su hijo y la exesposa de su compañero en los exitosos Bulls.