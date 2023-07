Comparte

Una radical medida fue la que tomó la influencer Valentina Roth respecto a su hija, luego de que por semanas permaneciera internada tras padecer un problema respiratorio, y debiera ser intervenida.

Ahora la pequeña Antonia se encuentra en casa de sus padres, luego de haber pasado dos semanas en la clínica, por lo que la bailarina se encuentra feliz con su bebé.

Bajo este contexto, la ex «Calle 7» tomó una importante decisión: restringirá las visitas de la menor.

«El tema de las visitas. Ahora solamente va a ir mi mamá, y nadie más, porque no es hue…, hasta septiembre. Eso nos dejó bien claro nuestra querida doctora. Bueno, siempre me lo dijeron», anunció a través de Instagram.

Luego continuó: «Pero así que nadie más, nadie más hasta septiembre. Y si alguien la quiere conocer, por camarita y punto. Sino, ¿cómo es tan difícil de entender? Me da rabia«.

«Va a ir mi mamá, por parte mía, y por parte de Miguel (De la Fuente, su esposo), creo que su mamá también, o su hermano«, aclaró luego, señalando que la situación podría cambiar recién en septiembre, cuando tenga sus vacunas y esté mejor.

Esto, porque «a la Anto, como ustedes saben la operaron, entonces no es hue… no es un perrito, no es un gatito. No, es mi hija, punto, tengo que cuidarla (…) Y no hablo más del tema. Punto final».