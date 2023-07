Comparte

El futuro de Gustavo Quinteros es incierto. El director técnico de Colo-Colo termina contrato a fin de año y a la fecha no hay avances en su renovación.

Así lo reconoció el propio entrenador, quien no descarta extender su vínculo con el cacique. Sin embargo, para ello, el estratega se fijó algunos objetivos.

“Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”, reconoció en conversación con el programa de Youtube Media Punta.

“La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más”, complementó.

Quinteros también se refirió a las dificultades que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada. “Este año fue complejo, el cuerpo técnico y los directores pensábamos que manteníamos el equipo del 2022, incorporábamos un jugador por línea y se iba a mejorar internacionalmente, pero no pudimos”, afirmó.

“Hubo jugadores que se quisieron ir, el club quiso retenerlos, otro se fue rompiendo contrato y no pudimos encontrar sus reemplazos”, sentenció.