Hace algunos años Raquel Argandoña y Lolo Peña fue la pareja que brillaba en el mundo de la farándula, por lo que rumores de una supuesta reconciliación siempre dan que hablar.

Y precisamente este tema surgió una vez más, luego de que al músico le consultaran sobre su vínculo con la conductora de «Tal Cual«.

Quien le consultó sobre este tema fue la modelo Adriana Barrientos en el programa «Zona de Estrellas», quien le consultó si se había reunido con Argandoña en los últimos años.

Frente a esto, expresó: «No tengo idea de ese tema. Son cosas que de repente yo no hablo mucho, sobre todo de exparejas. Sé que le está yendo bastante bien y me alegro mucho… La relación está, la amistad, pero no hablo nunca con ella».

«Tengo un sentimiento de cariño muy grande…»

Sin embargo, precisó que este distanciamiento no es debido a una enemistad entre ambos, sino que «cada uno tiene que hacer sus vidas, sus relaciones«.

Tras esto, Barrientos le consultó sobre la posibilidad de tener un reencuentro con Argandoña, donde Peña entregó una singular respuesta.

«Por qué no, el país y el mundo es muy chico. No tengo nada en contra de Raquel, al revés, tengo un sentimiento de cariño muy grande. No niego nada de lo que he hecho», señaló de inicio.

Por último, expresó: «Mi corazón es muy grande y yo creo que caben todos los amores sin problemas«.