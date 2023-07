Comparte

Arturo Vidal volvió a repasar a Jorge Sampaoli. El chileno tras indicar que por culpa del casildense no continuó en Flamengo y que lo consideraba un «perdedor», volvió a arremeter contra el DT.

Esta vez fue en conferencia de prensa, donde indicó que Sampaoli «es un tema que para mí está cerrado y ahora me di cuenta de la mucha gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es, el entrenador que es».

Finalmente, indicó que «la verdad es que me siento feliz al no estar con él».