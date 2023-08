Comparte

Arturo Vidal encendió las alarmas luego de la lesión que sufrió en Brasil representando a su club, el Athletico Paranaense. Es que se aproximan los duelos de las Eliminatorias con La Roja y el King es uno de los nombres fijos en la oncena titular.

No obstante, el chileno se mostró optimista en diálogo con sus seguidores en Twitch y TikTok: «Estamos ahí, ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe. El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó, espero recuperarme».

«Veré si puedo llegar al sábado (para el partido de Paranaense con Atlético Mineiro en el Brasileirao)… Me hago tratamiento cuatro o cinco horas por día, me dolió harto», señaló el volante, quien además añadió que «haré lo posible para viajar el domingo o por ahí» a Chile.

Vidal, además, aclaró que no es un imprescindible en La Roja: «Yo voy a estar en la selección hasta que no pueda más. No siempre tengo que jugar, si otro está mejor estaré tranquilamente afuera, a mi manera, dando experiencia. No siempre juegan los mejores, hay otras cosas que son más importantes y los que saben de fútbol lo tienen claro».

«Tengo todas las ganas de estar en la selección jugando, pero si me toca estar afuera, no hay problema. Lo importante es la selección», insistió el King.

Recordemos que el tiempo apremia para Vidal respecto a los duelos de la Selección chilena, ya que el próximo 8 de septiembre enfrentará a Uruguay y el 12 del mismo mes jugará ante Colombia.