Una fuerte noticia ha sacudido al Manchester United. Una de sus figuras, el brasilero Antony está en medio de una investigación de la justicia de Sao Paulo por una denuncia de violencia doméstico realizada por su ex novia, Gabriela Cavallin.

Según la denuncia, la primera agresión que sufrió la mujer por parte del futbolista fue en junio de 2022. De ahí en adelante, el extremo del Manchester United habría amenazado de muerte a Cavallin y la habría golpeado en varias oportunidades, incluso, mientras estaba embarazada.

En una de las peleas, Cavallin terminó con fracturas expuestas en los dedos de su mano. Así detalló el episodio a la justicia:

“Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir, y yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, ​​tenía una cancha de fútbol dentro de su sala de estar, rodeada por una valla”, señaló Gabriela Cavallin.

“Él estaba molesto, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, tirándome una pelota de fútbol, ​​arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar, que se iba a suicidar”, agregó la denunciante.

La justicia brasilera emitió una orden de alejamiento en la que Antony no puede acercarse ni intentar tomar contacto con su ex mujer. Por mientras, el extremo sigue jugando en el Manchester United y es parte de la convocatoria de la selección brasilera para el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026.