El representante de la Corporación Juntos 2030, Michael Boys, explicó en conferencia de prensa los motivos de la FIFA para elegir las sedes que serán parte del Mundial del Centenario en 2030. El ente rector definió que la Copa del Mundo se disputará en tres continentes y seis países distintos, y dejó afuera a Chile.

“No hay ningún tipo de desmedro o descrédito para Chile, no hay ninguna mención de Chile en la documentación. No es que Chile sea excluido del proceso, sino que se establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay”, partió aclarando Michael Boys.

“Por lo tanto, no hay ninguna calificación ni positiva ni negativa respecto de Chile y no se considera como candidato porque se establece un nuevo formato con esta postulación única”, añadió.

Además, el encargado de la candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile señaló que “finalmente es una definición de FIFA. Eso es importante dejarlo claro, no es Conmebol la que decide, no es ninguna de las confederaciones de los países. Es FIFA, como propietaria del torneo, quien decide como es el nuevo formato del Mundial”.

Sobre el proceso que abrió la FIFA para que las ciudades que deseen ser parte del Mundial puedan iniciar sus postulaciones, Boys detalló que “lo que liberó en junio pasado se establecen los requerimientos que deben tener los países para postular y organizar una Copa Mundial. Eso tiene que ver con características de estadios, aeropuertos, transportes, etc. Eso no cambia. De hecho, una parte importante de lo comunicado hoy es que los seis anfitriones tienen que cumplir con esos requerimientos. No se alteran los estatutos ni lo que se había establecido antes”,

“Hoy en la mañana me comuniqué con Pablo (Milad), cuando salió públicamente la comunicación, y Pablo tampoco sabía de esta definición de FIFA. había una parte importante de los socios del consocio que tampoco lo sabían, incluyendo al Ministerio del Deporte de Chile. Evidentemente es una decisión soberana de FIFA que cambia las condiciones en que se debe enfrentar la postulación a la Copa Mundial”, expresó.

“No hay cambios en los estatutos. Se tiene que seguir el proceso adelante por lo que los seis postulantes tienen que cumplir con las regulaciones que se plantean. Por el Centenario la FIFA decide cambiar el formato y celebrar los tres primeros partidos de la Copa Mundial en el lugar en el que se inició, en la casa de uno de los finalistas y la casa de la Conmebol”, cerró.