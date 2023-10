Comparte

El exseleccionado nacional y ahora comentarista, Fabián Estay, se refirió al presente de la Selección chilena y al futuro de Eduardo Berizzo al mando de La Roja. El ex América de México fue claro y sostuvo que este es el momento del cambio.

Tras la abultada derrota con Venezuela, Fabián Estay dijo a Deportes en Agricultura que “no fue lo que se esperaba, la cosecha de puntos ha sido mala. Aún no le veo una idea futbolística al equipo, Chile no tiene una identidad. Sí hay actitud y ganas, pero no solamente alcanza con eso, hay que tener una idea de juego para poder cosechar más puntos».

En ese sentido, el ahora comunicador sostuvo que «creo que es el momento justo para hacer un cambio porque lo que viene es bastante complicado. Ahora Berizzo dirigirá la Sub 23 de los Panamericanos y puede ser el momento de iniciar algo bueno o para que no sea más el seleccionador de Chile”.

Asimismo, apuntó a que “la Federación o el Comité de Selección no han tomado buenas decisiones en los últimos años para poner al técnico idóneo. Quizás no haya uno, pero sí hay una idea futbolística idónea para esta Generación Dorada que se está acabando. Sin embargo, traen al técnico que estaba en el último lugar de las Eliminatorias anteriores, que es Berizzo. Si esperamos un tiempo más, quizás nos arrepintamos”.

Por otro lado, Estay, que participa de las transmisiones del fútbol mexicano, se refirió al presente de Diego Valdés con La Roja y su lamentable lesión. “Contra Perú Diego (Valdés) fue el más clarito y tuvo la posibilidad de hacer un gol que quizás le dé más confianza», dijo Estay.

Aunque luego ahondó: «Lamentablemente se termina lesionando, acá se habla de siete a ocho semanas de baja (…) No me pone contento porque diga que Diego es un gran jugador, sino porque tiene muy poca competencia y él debería tener esa confianza del DT y los compañeros para ser el conductor de la Selección chilena. Y ahora, cuando estaba alcanzando su plenitud se lesiona, es lamentable”.