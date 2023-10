Comparte

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó la falta de acuerdo en el Congreso para avanzar en los diferentes reformas que ha propuesto el Gobierno. En ese sentido, apuntó a la derecha por no querer dialogar.

La senadora dijo en «La Mañana de Agricultura» que «en el Congreso el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En la propuesta constitucional es Republicanos que tiene una mayoría».

«Quienes tienen las responsabilidad también son las mayoría, porque finalmente, nosotros, no podemos aprobar leyes si no es con la voluntad de la derecha. Y lo que hemos visto del proyecto de usurpaciones es que todos estando de acuerdo se aprueba un proyecto, pero el Gobierno (…) dice que no se podía aprobar un proyecto donde se facultaba a las personas a repeler incluso con armas una toma, porque eso es la autotutela».

Vodanovic añadió que «el Congreso se llama Parlamento, porque es el lugar donde uno tiene que parlamentar, se tiene que hablar y acordar. Sin embargo, aquí las mayorías en vez de escuchar y tomar acuerdo, finalmente, terminan imponiendo su posición, y eso lo que tiene al país dividido, imposibilitado de llegar a soluciones».

Sobre esto, la presidenta del PS dio como ejemplo la reforma de pensiones y la tributaria. «Hoy día estamos en una posición en que la derecha prefiere, al igual que el Consejo Constitucional, mantener su posición y como se dice ‘morir con las botas puestas’, antes que buscar la solución, en este caso de la previsión social para subir las pensiones para los chilenos. En la reforma tributaria es lo mismo», dijo.

«Al Gobierno se le niega la sal y el agua en el Congreso. Esa es la verdad y solo se puede aprobar los proyectos en que la derecha está de acuerdo. Y los proyectos se aprueban, a veces, en mala forma como el proyecto de usurpación, porque no ha habido la capacidad de escucha», criticó.

Por último señaló que «tenemos una clase política que está atrincherada, que no tiene ninguna capacidad de dejar de lado alguna mínima parte de sus peticiones o de sus cosas. Finalmente, terminamos sin soluciones. Cuatro años después todas las manifestaciones del estallido social siguen insatisfechas, porque seguimos sin darle solución a la gente que tiene problemas de vivienda, a la gente que tiene problemas en salud y para qué decir en materia previsional, que es una vergüenza un país que paga pensiones de $60 mil».