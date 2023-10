Comparte

Hugo Catrileo, medallista de plata en el maratón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se mostró contento con el logro alcanzado en las calles de la capital, pero señaló que su objetivo era quedarse con el oro.

“La verdad es que es una medalla para Chile. Estoy feliz de poder aportar una medalla al país y al equipo de Chile. Estamos muy motivados como equipo y esperamos que sigan llegando más medallas. Hoy fue un buen resultado. Nuestro objetivo era el oro, pero trabajaremos aún más duro para lograrlo. Esa es la única manera”, comentó en conversación con Aton Chile.

Catrileo destacó el apoyo del público durante la competencia: “Hoy las calles de Santiago se llenaron y sentimos un apoyo tremendo. Parecía el Tour de Francia con toda la gente que nos rodeaba. Estoy encantado con el apoyo que recibimos, y estoy seguro de que también fue en la radio y la televisión”.

Para cada deportista el apoyo familiar y en el caso de Catrileo, contó con el aliento incondicional de su madre. “Aquí me esperaba mi mamá, que me había visto correr por primera o segunda vez. Me sorprendió gratamente porque no sabía que vendría”, señaló.