El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls valoró que Marcelo Ithurralde, encargado de trazar la marcha femenina, reconociera su error en la medición.

“Marcelo Ithurralde dijo que era un error de él. Dice ‘reconozco un error, llevo 17 años haciendo esto, me equivoqué’. Todo lo demás da lo mismo, no tiene importancia”, dijo en conversación con Deportes en Agricultura.

“Nosotros contratamos a quienes nos sugieren los organismos internacionales porque no tenemos atribuciones para traer a alguien que no sea sugerido por ellos. Pero lo importante es que él reconoció”, añadió.

“Es una pena terrible por las deportistas. Yo sin ser experto me sigo cuestionando cómo no suspendieron la carrera de inmediato. Si después de la primera vuelta al ver que estaban batiendo récords masculinos, los expertos tienen que darse cuenta que así no se puede competir”, continuó.

Respecto a la carrera, Mayne-Nicholls contó que “me dicen que la chica que ganó miró a su entrenador diciéndole como ‘¿qué pasa?’. Y cómo nadie se va a dar cuenta, son pruebas demasiado específicas para que pasen desapercibidos. Pueden pasar desapercibidos para quienes no sabemos, pero a los que saben es imposible”.

“Pero bueno, ya está. Es una pena, pero lo más importante es que quien erró supo reaccionar a tiempo y decir ‘sí, me equivoqué’. Eso tiene un valor muy alto”, completó.