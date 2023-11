Comparte

Marcelo Gajardo, entrenador de atletismo, salió al paso de las acusaciones de Poulette Cardoch, quien emitió un comunicado denunciándolo por haberla sacado arbitrariamente de la carrera de relevos 4×400 en los Juegos Panamericanos.

En conversación con Deportes 13, Gajardo defendió su postura de incluir a Violeta Arnaíz y Fernanda Mackenna en la prueba en desmedro de Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

“Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mí me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackena estaba mejor que Poulette”, afirmó.

El entrenador aseguró que la polémica surgió porque “Poulette entrena con el jefe de área de velocidad de la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación”.

Tras algunas discusiones, Gajardo echó pie atrás a su decisión y reintegró a Cardoch y Castillo al equipo titular, sin embargo, Poulette optó por no correr.

“Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás”, insistió.

“En ese momento llegó Ximena Restrepo y ella no podía entender cómo me podían estar pasando a llevar. Hay comentarios de que yo me dejé influenciar por Ximena, pero la decisión la tomé yo solo. Lo mismo ocurre con la mamá de Fernanda Mackenna, vicepresidente del Comité Olímpico. Nada de eso. Por mis hijas que la decisión la tomé 100% por el equipo. Por temas políticos en el equipo pasó esto que me tiene muy mal parado a mí”, continuó.

Por último, Gajardo señaló que “voy a asesorarme y ver cómo lo hago. Yo trabajo para el Club Deportivo de la Universidad Católica, no por la Federación. Nunca he recibido un peso de ellos. Por Santiago 2023 no recibí nada. Es la UC quienes deben tomar una decisión por mi situación contractual. Yo me debo a mis atletas. Si ellos quieren tomar represalias, no me llevarán a las próximas competencias y eso lo tengo claro”.