Comparte

El exentrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, se refirió a los dichos del presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Matías Camacho, quien reveló el desgaste de la relación con el argentino y apuntó a la actitud del DT en algunas situaciones.

En ese sentido, Quinteros se defendió en diálogo con TNT Sports Chile, donde indicó que “estoy tranquilo y no quiero darle demasiado espacio a alguien que para mí no existe. No hizo nada positivo esta temporada. A veces cuando ganábamos iba al vestuario, pero los jugadores no tenían una relación directa”.

“No quiero darles minutos de mi vida a una persona que no tiene importancia. Habló que yo tenía mala relación con los jugadores... los primeros que me llamaron (tras la salida) fueron Falcón, Pavez y Emiliano Amor. Mintió que me había peleado con Pavez y Falcón. Esas mentiras tienen patas cortas”, añadió el argentino-boliviano.

Asimismo, señala que “siempre aparecen estos mentirosos que quieren difamar, o fueron presionados por la gente y le han dicho algo feo por las decisiones que ha tomado. Quizás quiere salvarse de las críticas, pero bueno”.

"Esperó que yo me vaya para hablar y tratar de difamarme, pero creo que va a contagiar a la gente que piensa como él nada más. A la mayoría de la gente inteligente y que me conoce no creo que se contagie de estas mentiras", indica Quinteros.

Y, además, remata: “Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas habrían sido distintas. Ese cambio no fue bueno para el club, porque la mayoría de los jugadores no tienen relación con ese personaje que salió a hablar (Camacho)”.

Finalmente, Quinteros lamentó el no haber tenido una conferencia de prensa para despedirse del club y sus hinchas, además de indicar que “no me arrepiento de nada” en cuanto a sus decisiones futbolísticas y los resultados conseguidos.