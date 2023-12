Comparte

Gustavo Quinteros quedó sin club luego de su paso por Colo-Colo y pese a que es corto el tiempo que está cesante, ya se plantea su futuro, donde la Selección Chilena siempre es opción. No obstante, el argentino aseguró que no ha recibido llamados.

“No me han llamado de la selección chilena, sí lo hicieron el año pasado a través de Francis Cagigao, pero en ese momento no iba a dejar a Colo-Colo a mitad de temporada”

En la misma línea, aclara que “por supuesto que me gustaría dirigir a la selección, una selección es un desafío difícil, en el que con poquitos días hay que formar un equipo, jugar bien y dejar contento a un país, sí me gustaría por supuesto, pero hasta ahora nadie me llamó”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de dirigir al archirrival de Colo-Colo, la Universidad de Chile. Sobre esto, el argentino aclaró que “por respeto a la gente de Colo-Colo y a la hinchada no tomaría a la U hoy, pero en el futuro no le cierro la puerta a ningún club del mundo”.

“Me siento muy ligado a la gente de Colo Colo y salí por la puerta ancha, por más que un personaje me quiera difamar (Matías Camacho)”, añadió.

Y, finalmente, explicó que pese a que le gustaría encontrar un club rápido, la cesantía no le molesta del todo: “A mí me gustan mucho los clubes porque plasmar la idea de juego es más fácil plasmarla rápidamente. Estaré contento si me sale un buen club. Ahora he tenido reuniones por zoom, hablando con algunos clubes. Me gustaría hacer un proceso parecido al de Colo-Colo, pero si no esperaré porque hace 17 años no tengo vacaciones de dos, tres o cuatro meses con mi familia, así que esperaré”.