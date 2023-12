Comparte

La hija de Samuel Eto'o, Annie, denunció al ex goleador del Barcelona por no pagar la pensión alimenticia. La acusación data del 13 de octubre de este año y fue presentada por el abogado Daniele Vianello en la fiscalía de Milán.

Annie, de 22 años, es fruto de una relación extramarital del artillero con una mujer italiana y fue reconocida legalmente por un tribunal de Palma de Mallorca en 2004. Según publica La Gazzetta dello Sport, la mujer lo denunció luego de fracasar en su "último intento desesperado de contactar a su padre".

La denuncia recuerda el proceso penal y civil que desprende que Eto'o "siempre eludirá sus obligaciones como padre, pese a ser sentenciado a pagar 10.000 euros por la pensión alimenticia de Annie, quien se encuentra estudiando fuera de casa, sin ser independiente económicamente.

Esta no es la primera polémica judicial de Samuel Eto'o con sus hijos. En 2018 la madre de otro de sus hijos, María Ángeles Pineda, le reclamó el pago de 16.400 euros de pensión alimenticia que el jugador le adeudaba, y la Justicia española condenó a al ex futbolista a pagar la pensión alimenticia a otra hija (Erika do Rosario Nieves), que fue reconocida como su hija natural en 2022.